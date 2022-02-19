بينها القطوعات.. مدير المرور يتحدث لـ السومرية عن زيارة "الإمام الكاظم"

أعلن مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، السبت، أن يوم غد سيتم الدخول بالانذار الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (عليه السلام)، فيما كشف عن القطوعات في الشوارع.



وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "يوم غد ستدخل القطعات بحالة الانذار الخاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام قبل ثلاثة أيام من الزيارة ".

وأضاف أن "القطوعات هي خط السير من الزعفرانية وتقاطع عقبة بن نافع باتجاه السعدون والنفق باتجاه الخلفاء ومن ثم الاعظمية"، مؤكداً "منع الشاحنات بالدخول لبغداد اعتباراً من اليوم".

يشار إلى أن ملايين المسلمين يقصدون سنوياً مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع) في 25 رجب، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة وقطع بعض الطرق والشوارع.