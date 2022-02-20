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اختـلاس للمال العام في المطار والصحة.. النـزاهـة تنفذ ثلاث عمليات ضبط في النجف

محليات

2022-02-20 | 01:27
اختـلاس للمال العام في المطار والصحة.. النـزاهـة تنفذ ثلاث عمليات ضبط في النجف
2,634 مشاهدة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، قيام ملاكات مكتب تحقيق النجف الأشرف بتنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر المُحافظة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بـ بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في النجف الأشرف تمكَّن من ضبط أوليات عقودٍ قام مدير مطار النجف بإبرامها مع متعاقدين، لقاء مبالغ ماليَّةٍ طويلة الأجل"، موضحة أنه "تمَّ ضبط (14) عقداً أبرمها المدير لشغل محال داخل صالة المسافرين، ثمَّ قام لاحقاً بفسخ تلك العقود".

وأضافت الدائرة، إنَّه "وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، رصد فريق العمل تلاعباً واختلاس أموالٍ مع تكرار صرف الرواتب لمُوظَّفين بعينهم في مدينة الصدر الطبيَّة التابعة لدائرة صحَّة المحافظة".

وتابعت أنَّ "تحقيقات الفريق قادت إلى أنَّ الموظفين كانت تُصرَفُ لهم رواتب في الشهر ذاته، بصفتهم متعاقدين مرَّة وبصفتهم أجراء يوميِّين مرَّة أخرى، فضلاً عن الاستمرار بصرف راتب أحد المُوظَّفين رغم وفاته".

واردفت "في عمليَّةٍ ثالثةٍ، كشف الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّـة المحافظة، عن ضبط (6339) شريط دواء تمَّ تجهيزها من قبل وزارة الصحَّة، والتحرُّز عليها في المراكز والمُؤسَّسات الصحيَّة في المُحافظة، مع الأوليَّات الخاصَّة بها؛ لوجود اختلافٍ في تاريخ الأشرطة المُجهَّزة وتغيير تاريخ انتهاء صلاحيَّتها في الشهر التاسع من عام 2021 إلى الشهر السابع من عام 2022".

واشار البيان الى انه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي تحقيق محكمة النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".
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