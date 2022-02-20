حريق "ضخم" يلتهم 18 محلا تجاريا داخل سوق في ديالى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا في مركز دفاع مدني بعقوبة الجديدة تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع بـ18 محلا لبيع ملابس البالة والمواد المنزلية والإنشائية في منطقة المفرق التابعة لقضاء بعقوبة بهمة عالية وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى المحلات المجاورة الأخرى داخل السوق وبدون اي اضرار بشرية ".يذكر أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.