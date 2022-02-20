قرار قضائي بشأن طعن قاضي محكمة الناصرية بمادة قانونية

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، على طعن مقدم من قاضي محكمة تحقيق الناصرية / النزاهة / رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، محسن عبد الجاري، بالمادة 15/أولاً من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.





أدناه الرد بالوثائق: