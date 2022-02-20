هزة أرضية تضرب واسط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 03:45:28 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،2) درجة وتبعد 20 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط".وأشارت إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى"، داعية المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".