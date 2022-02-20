جنايات ميسان تحكم بالإعدام بحق مجرم قتل مواطناً بعبوة ناسفة

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المجرم (حسن طراد غليم) والذي اعترف بدخول دار (المجنى عليه) بغية استهدافه وقتله بدافع إرهابي بعد قيامه بوضع عبوة ناسفة داخل منزله الواقعة في منطقة نهاوند بعد ربطها بسلك كهربائي بطول 100 متر".وأضاف، أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".