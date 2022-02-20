التربية تحدد موعد انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي

وقالت الوزارة في بيان، إن "انطلاق الدوام الرسمي للفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022، يوم الثلاثاء الموافق (22 شباط) في مدارس العراق كافة".

وأكدت الوزارة "استمرار الدوام الرسمي الحضوري لأربعة أيام في الأسبوع وبواقع يومين الكتروني"، لافتة الى انه "لا توجد لديها أي نية في الوقت الحاضر لتغيير هذا السياق".ونوهت الوزارة في بيانها الى "التزامها بتكييف المناهج في الفصل الثاني والكورس الثاني على ما كانت عليه خلال العام الدراسي الماضي"، مشيرة الى "ضرورة اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والاساليب التعليمية (الالكترونية والمباشرة)".كما دعت وزارة التربية الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة الى "الالتزام بالتعليمات الصحية لتجنبهم الإصابة بوباء "كورونا" وبذل المزيد من الجهود لتطوير العمل التربوي وبناء جيلٍ يُساهم في بناء مستقبل البلاد".