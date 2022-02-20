مدير الدفاع المدني يعلن حصيلة الحرائق في النجف خلال سنة

أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الأحد، حصيلة الحرائق في النجف خلال سنة، مؤكداً افتتاح مركزين مهمين غداً في المحافظة.

وقال بوهان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "يوم غد سيتم افتتاح مركزين مهمين للدفاع المدني في محافظة النجف الاشرف"، موضحاً أن "المركز الاول سيكون في قضاء المناذرة والاخر وسط النجف".

وأضاف أن "هذه المراكز تضم رقعة جغرافية مهمة وخصوصا في مركز الزهراء الذي يغطي مناطق حي عدن ومخازن القدس التجارية وله اهمية كبيرة لقربه من المناطق السكنية في النجف"، مشيراً الى أن "كل مركز سيضم ٣ عجلات اطفاء وحوضية واحدة وعدداً من الضباط والمنتسبين والذين تم ادخالهم دورات خاصة في معالجة حوادث الحريق".

ولفت الى أن "هذه المراكز مهمة جدا وذلك لما تشهده النجف من توسع في الاعمار والبناء والتعداد السكاني"، مؤكداً أنه "عام 2021 شهدت محافظة النجف 2513 حادث حريق وتسجل 11 حالة وفاة.