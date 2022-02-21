بحضور الأحمدي.. إعادة اعمار المكتبة المركزية الكبرى في جامعة الموصل (فيديو)

وبحسب مؤسسة بيتنا للثقافة والفنون والتراث، فإنه "بحضور قصي الأحمدي، رئيس جامعة الموصل المحترم، و بمناسبة إعادة اعمار المكتبة المركزية الكبرى في جامعة الموصل ودعماً للعلم والكتاب والمعرفة تم تزويد المكتبة بالاحتياجات والاجهزة الالكترونية الخاصة ، ضمن صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين) والمدعوم من البنك المركزي العراقي وIraqi Private Banks League رابطة المصارف الخاصة في العراق IPBLL وبالتنسيق مع مؤسسة بيتنا للثقافة والفنون والتراث".وأضافت ان، "التجهيز تضمن الأجهزة الالكترونية من شاشات ذكية و حاسبات و سكنر تخصصي حديث وطابعات وشاشات عرض".