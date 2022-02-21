اليك ابرز شركات الطيران العالمية التي عاودت المرور في الاجواء العراقية

اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ،اليوم الاثنين، عن ابرز شركات الطيران العالمية التي عاودت المرور في الاجواء العراقية .

وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد الجهود الكبيرة التي سعت اليها الشركة من خلال عدد من الاجتماعات المستمرة بين قسم الرقابة الجوية بكوادره المحلية الوطنية مع كبرى منظمات الطيران المدني وبالخصوص منظمة الطيران الفيدرالية الامريكية FAA وقرارها الاخير بتقليل القيود على استخدام الاجواء العراقية الى دون ارتفاع ٣٢،٠٠٠ قدم، عاودت شركات الطيران العالمية المرموقة المرور في الاجواء العراقية ومنذ بداية شهر شباط الحالي"، مضيفا ان "هذه الجهود منسجمة مع توجيهات وتوصيات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي والارتقاء بالخدمات الملاحية الاكثر أمانًا التي تقدمها الشركة".

من جهته بين مدير قسم إدارة الحركة الجوية علي نعمة عباس ان "الأجواء العراقية اصبحت تزدحم بكبرى شركات الطيران العالمية المرموقة العابرة للأجواء العراقية وكان اخرها عودة الخطوط الجوية البريطانية British airways لاستخدام الاجواء العراقية لغرض العبور من والى المملكة المتحدة اضافة الى العديد من شركات الطيران منها الخطوط الجوية الفرنسية Air France والخطوط الكندية Air Canada والخطوط الملكية الهولندية KLM وطيران لوفتهانزا الألماني lufthansa والخطوط الجوية السويسرية Swiss Air والعديد من الشركات العالمية المهمة الاخرى".