بعد أزمة وقود خانقة.. محافظ ديالى يوجه طلباً لوزارة النفط

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حصة ديالى من مادة البنزين كانت أكثر من مليون لتر، ومع ذلك شهدت المحافظة أزمة خانقة في تجهيز الوقود بالمحطات، بل أن أغلب المحطات كانت فارغة من مادة البنزين".وأضاف، أنه "بعد مطالبة وزارة النفط بالرقابة وايجاد الحلول، زار وفد من دائرة التفتيش محطات المنتوجات النفطية في محافظة ديالى".وأشار إلى أن "ديالى تزود اليوم بـ650 ألف لتر ولا توجد هناك أي أزمة للوقود".وتساءل التميمي، عن "أسباب هذا التناقض، إذ كيف تكون هناك أزمة مع وجود مليون لتر من الوقود، وتختفي في ظل وجود 650 ألف لتر"، مطالباً وزارة النفط بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.