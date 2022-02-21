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الزاملي: لن نسمح لمافيات الأراضي بالاستيلاء على أي عقار

محليات

2022-02-21 | 08:11
الزاملي: لن نسمح لمافيات الأراضي بالاستيلاء على أي عقار
2,601 مشاهدة

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، عن إعادة أكثر من 120 عقاراً مغتصباً من أبناء الأقليات، فيما شدد على عدم السماح لمافيات الاراضي بالاستيلاء على اي عقار مستقبلاً.

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "لجنة إعادة املاك المسيحيين والصابئة المكلفة بأمر السيد مقتدى الصدر، وبالتعاون مع "سرايا السلام", تمكنت من استرجاع اكثر من 120 عقاراً وأرضاً تابعة للمسيحيين والصابئة منذ تشكيل اللجنة بعد اتمام تدقيق كافة الوثائق التي تثبت استحواذها من قبل مافيات الاراضي".

وأشار البيان، إلى أن "الزاملي أجرى جولة مع عدد من أعضاء اللجنة المذكورة، الى عدد من المنازل والاراضي، والمعامل، والمحلات التجارية التي تم استعادتها وتسليمها اليوم لأصحابها الشرعيين، حيث أكد أنه خلال الفترة الماضية جرى استعادة عدد من الاملاك المستولى عليها من قبل مافيات العقارات التي استغلت الاوضاع الامنية غير المستقرة خلال الفترة الماضية ليضعوا ايديهم ظلماً وبغير وجه حق على الاملاك، وكانوا واهمين ان هذه الاقليات لا سند لها, مؤكداً على المحاسبة القانونية لكل الجهات المعتدية مهما كانت الجهة الداعمة لها".

وبين الزاملي، أن "اللجنة مستمرة بأستعادة هذه الاملاك ، التي هي عبارة عن منازل واراضي سكنية وزراعية وابنية تجارية ومعامل صناعية ومحال تجارية توزعت ما بين مدن بغداد، ونينوى، والبصرة وكركوك , مؤكداً ان اللجنة عازمة على حسم هذا الملف بأقرب وقت".

واعربت اللجنة، بحسب البيان، عن "املها بعودة جميع المهجرين العراقيين سواءً من المسيحيين او الصابئة، او غيرهم بعد اتمام اعادة املاكهم ضمن الاطر القانونية، و تحسن الاوضاع الامنية".
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