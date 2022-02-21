السياحة في العراق.. عشوائية في استقبال الزائرين الاجانب

وذكر أصحاب شركات سياحية لـ السومرية نيوز، إن "رابطة السياحة في العراق تحابي شركات على حساب شركات أخرى فيما يتعلق بأمور دخول الزائرين الأجانب داخل البلاد، خصوصاً في مواسم المناسبات الدينية الكبيرة".ويمتلك العراق معالم سياحية متنوعة، أبرزها الدينية والآثرية، حيث تشهد البلاد مواسم للزيارات للمراقد الدينية خصوصاً في الزيارات الرجبية والعاشورائية والأربعينية، ويتمثل ذلك بتوافد ملايين الزائرين إلى البلاد، لأداء مراسيم الزيارة.