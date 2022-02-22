وزارة تتخذ عدة إجراءات لتتخفيف الزخم في دوائرها

وقال مدير عام دائرة التنفيذ بشار احمد محمد في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الدائرة باشرت بإنجاز مشروع بطاقة الدفع الالكتروني لصرف مستحقات الدائنين بدلاً من الصرف اليدوي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال اصدار عدد كبير من بطاقات (ماستر كارد) وبالتعاون مع المصرف الزراعي وتوزيعها وتفعيلها، مبيناً ان اصدار البطاقات مستمر لمراجعي المديريات في بغداد والمحافظات".وأضاف، أنه "تم اقامة دورة للمنفذين العدول، وتخرج منها (37) منفذاً ووزعوا على المديريات لدعم الملاك الوظيفي فيها بمنفذين عدول جدد".وأشار إلى، أنه "بالتنسيق مع وزارة المالية ومجالس المحافظات ودوائر القائممقامية والمجالس البلدية، فقد تم انتقال عدد من المديريات من الاماكن الصغيرة التي تشغلها مع المحاكم، الى اماكن أفضل وبدون بدلات ايجار، كمديريات تنفيذ (الجبايش، الصويرة، الدغارة)"، مؤكداً "استحداث مديريات تنفيذ جديدة في قضاء الطارمية وسدة الكوت، لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف الزحام".