شاحنة تصطدم بعجلة صالون وتقتحم فرناً في نينوى (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها في نينوى تمكنت من إنقاذ ثلاثة اشخاص على إثر اصطدام عجلة تريلة بعجلة صالون والذي أدى إلى تغير مسارها لتصطدم بإحدى الافران في حي النور بالجانب الأيسر من مدينة الموصل ".وأضاف البيان أن "المفرزة تمكنت من اخراج المصابين من داخل العجلتين باستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وإجراء الاسعافات الاوليه لهم ومن ثم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ".وبحسب البيان فإن "سبب الحادث نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه ".