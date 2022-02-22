النزاهة تعلن استقدام مدير عام صحة ديالى السابق لإضراره بمليار و375 مليون دينار

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام، أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام المدير العامِّ لدائرة صحَّة مُحافظة ديالى السابق، في القضيَّة المُتعلِّقة بارتكاب مُخالفاتٍ في عقد تجهيز ونصب وتشغيل جهاز تفتيت الحصى لدائرة صحَّة المُحافظة.وأضافت الدائرة إنَّ "العقد يأتي ضمن العقود المُنفِّذة بشكلٍ مُباشرٍ في عام 2019، لافتةً إلى أنَّ مقدار الضرر الذي أصاب المال العامِّ؛ جرَّاء ذلك بلغ (1,375,000,000) مليار دينار".