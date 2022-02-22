حفرة اثرية تغلق شارعا ومواطنون يناشدون لرفع الضرر عنهم

وقال مراسل السومرية نيوز، انه "بعد ان تم اكتشاف جدار اوركن اثري يعتقد انه يعود الى العصر العباسي في حفرة بمنطقة حي المعتصم بمركز مدينة سامراء تم اغلاق الشارع بالكامل ما ادى الى تضرر اصحاب المحال واغلاق محلاتهم".واضاف ان "المواطنين ناشدوا الجهات المعنية لحسم الموضوع كونهم المتضرر الوحيد منذ اكثر من اسبوع دون اي حل ".يذكر انه تم اكتشاف جدار وزخارف جصيَة ونقوش نباتية تعود إلى العصر العباسي يُقدّر عمرها بـ 1200 عام في منطقة حي المعتصم بمركز مدينة سامراء خلال أعمال حفر مرتبطة بعمل تجاري.