محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل

قررت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

وبحسب وثيقة صادرة عن محافظ ميسان علي دواي، حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة ميسان رقم (12) لسنة 2018 المتضمن اعتبار يوم شهر رجب عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر الدولة في محافظة ميسان ذكرى استشهاد الامام موسی بن جعفر الكاظم (عليه السلام) ومن اجل فسح المجال أمام أبناء المحافظة لأداء مراسم الزيارة، تقرر ان يكون يوم الاحد 27/2/2022، میلادي والموافق 20 من شهر رجب للسنة الهجرية 1443 عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات في محافظة ميسان".