Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد خروج العراق منه.. ماذا ينص "الفصل السابع"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

التربية تعتزم إدخال مادة جديدة تدرس في جميع المراحل

محليات

2022-02-23 | 07:19
التربية تعتزم إدخال مادة جديدة تدرس في جميع المراحل
4,080 مشاهدة

أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عزمها على استحداث مادة التربية الاخلاقية لجميع المراحل الدراسية، فيما وجهت بإسترجاع الكتب من الطلبة في نهاية العام الدراسي بنسبة 100% وبشكل منتظم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي، عقد اليوم، اجتماعاً موسعاً ضمّ القيادات التربوية العليا في ديوان الوزراة للوقوف على أهم التحديات التي تعيق حركة تقدم العملية التربوية والتعليمية وطرح الخطط الكفيلة التي تساعد على إنجاز الأعمال المناطة بهم".

وأشار الدليمي إلى، أن "الوزارة عازمة على الشروع بتأليف كتاب التربية الاخلاقية ويُدرس ابتداءً من الصف الأول الأبتدائي وصولاً إلى مرحلة السادس الإعدادي الذي ستتركز فصوله على الاهتمام بالقيم والمُثل الأخلاقية العليا في المجتمع وغرسها".

وأوعز الوزير، إلى "المديرية العامة للإعداد والتدريب والتطوير التربوي بتكثيف الجهود لتدريب الملاكات التعليمية؛ فهي الأداة المثلى لتحقيق الكفاءة الأفضل في التعليم والمحور الذي تدور حوله عملية التنمية في المجتمع".

وأكد المجتمعون، وفق البيان، على "إجراء الزيارات الميدانية من القيادات العليا في ديوان الوزارة إلى المديريات لضمان انجاز ما أوكل إليهم من مهام ، وتقديم الخدمة المُثلى للمواطنين بشكل سريع بعيداً عن الروتين، مشددين على ضرورة تسهيل عملية تواصل العمل الميداني في المؤسسات التربوية لخلق فريق منسجم يخدم الصالح العام".

ووجه وزير التربية، المديرية العامة للشؤون الادارية "بإصدار إعمام عاجل إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات يتضمن توجيه الادارات المدرسية بإسترجاع الكتب من الطلبة في نهاية العام الدراسي بنسبة 100% وبشكل منتظم؛ إذ ستعدّ نسبة الاسترجاع هي المعيار الرئيس لتقييم الإدارة المدرسية من الجهات المعنية".
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:01 | 2022-02-23 08:01
07:58 | 2022-02-23 07:58
07:30 | 2022-02-23 07:30
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.