الصحة تكشف السبيل لتخفيف الإجراءات الوقائية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يتابع خبراء الصحة العامة والرصد الوبائي واللجان الاستشارية في وزارة الصحة الموقف الوبائي العالمي والاقليمي والاجراءات الاخيرة التي تتخذها بعض الدول في تخفيف الاجراءات الوقائية، وخاصة بما يتعلق بالغاء فحص المسحة (PCR) لغرض السفر وكذلك بعض الاجراءات المتعلقة بالدوام في المدارس والجامعات وأقامة التجمعات البشرية بعد ان حققت نسب عالية من التغطية من تطعيم مواطنيها بلقاح كوفيد ١٩ والتزام مواطنيها بالاجراءات الصحية الوقائية".وأضافت، أنها "تتطلع للوصول الى رفع تلك الاجراءات أسوة بتلك الدول بعد ان نصل الى نسبة عالية من تطعيم السكان باللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩".وأهابت الصحة، بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الان "بالتوجه الى المراكز الصحية المنتشرة في كافة المناطق لتلقي اللقاح لتحقيق النسبة المطلوبة لنتمكن من رفع الاجراءات الوقائية التي تقلل من حرية المواطنين في ممارسة حياتهم اليومية".وأشارت إلى أن "فعالية اللقاح ومأمونيته ثبتت بدليل قاطع من خلال الدراسات العلمية الرصينة، وكذلك اثبتت الدراسات الاحصائية في الوزارة أن اغلبية الرقود للمرضى في المستشفيات أثناء الموجة الاخيرة هم من غير الملقحين وكذلك لم تسجل فرق الرصد للوزارة طيلة الفترة الماضية ولحد الان اي مضاعفات خطرة ناتجة عن اللقاحات بالرغم من وصول عدد الملقحين الى ١٠ ملايين مواطن تقريبا وهذا يثبت مأمونية اللقاحات وعدم وجود اي مبرر للتردد في تلقيها من قبل بعض المواطنين".