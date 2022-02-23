الصحة تنوه بشأن تعبير "مضمد"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ردا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من تسمية غير صحيحة لملاكاتنا التمريضية، تؤكد وزارة الصحة دعمها لعموم ملاكاتها الطبية والصحية والتمريضية وعموم العناوين الوظيفية الأخرى".وأوضحت، أنها "وجهت في وقت سابق منذ عام ٢٠١٨ بكتاب صادر عن الوزارة بعدم تسمية الملاكات التمريضية بتعبير (مضمد) لانه فيه مظلومية لهم لوجود الكثير من المستويات العلمية في مهنة التمريض (ممرض، ممرض ماهر، ممرض فني، ممرض جامعي، ممرض جامعي اختصاص، دكتوراة تمريض)".ودعت الوزارة، جميع وسائل الإعلام "باعتماد السياقات الرسمية المعتمدة في التسميات للملاكات المختلفة وغيرها وتحمل كافة الافراد والجهات التبعات القانونية خلافا لذلك".