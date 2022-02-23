سلم كونكريتي يسقط على طفل في ميسان.. الدفاع المدني يتدخل

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تمكنت من سحب وتحرير جسد الطفل بعد ان حرصت على تهدئة وطمئنته والحديث معه طيلة أعمال الانقاذ لتسيطر على شعور الخوف والرهبة ، كذلك حرصت على وضع جهاز اعطاء الاوكسجين للطفل ، ولتكمل الفرق اعمالها بتأمين نقله الى مستشفى الصدر العام لتلقي العلاج الازم فيها وهو بصحة جيدة ".واضافت انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار السلم والوقوف على أسبابه".