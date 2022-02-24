"فوضى بين المسافرين".. توقف اغلب الرحلات الجوية عبر الناقل الوطني (صور وفيديو)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "اغلب الرحلات عبر الناقل الوطني توقفت، بسبب اضراب طواقم الخطوط الجوية عن العمل".وأشار الى "حدوث فوضى بين المسافرين داخل صالة المطار".وفي وقت سابق، قررت طواقم الخطوط الجوية العراقية، تنفيذ الإضراب المفتوح بدءاً من غد الخميس.وذكرت في بيان، "يكون موعد الاضراب ابتداءً من غد الخميس في تمام الساعة السابعة صباحاً، وعدم تنفيذ أي رحلة ابتداء من هذا الوقت عدا رحلة دلهي ويتم ايقاف جميع الرحلات في بغداد والمحطات الداخلية".ودعا البيان الطواقم الى "الحضور الساعة السادسة صباحا في مقر بناية الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي وبالزي الرسمي كل حسب عنوانه الوظيفي".وأشار البيان الى ان "يكون الاعتصام مفتوحا لحين تحقيق كل المطالب في ورقة الاصلاح ويتم التبليغ عن استئناف الرحلات او استمرار الاعتصام حصرا عن طريق اللجنة او الاسماء التي تعلن كممثلين عن الطواقم".