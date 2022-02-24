Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شركة فرنسية تعلن عن نتائج إيجابية للقاحها ضد كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

طواقم شركة الخطوط الجوية ترفع 10 مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح

محليات

2022-02-24 | 03:34
طواقم شركة الخطوط الجوية ترفع 10 مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح
2,393 مشاهدة

رفع طواقم الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عدة مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح عن العمل الذي بدأ صباحاً.

وقالت الطواقم في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "حرصا من طواقم شركة الخطوط الجوية العراقية على سمعة الناقل الوطني حامل راية العراق في كل أنحاء العالم وبسبب عقود الفساد التي نخرت شركتنا وتسببت بهدر ملايين الدولارات لصالح جيوب الفاسدين لسنين مضت وعدم اتخاذ أي اجراء من الحكومة، قرر طيارو الخطوط الجوية العراقية وبقية الطواقم العاملة على طائراتها وبإشعار مسبق الإضراب عن تنفيذ الرحلات من اليوم الخميس الموافق 24 شباط ويكون الاضراب مفتوح ومستمر لحين تنفيذ المطالب أدناه:
1. فصل شركة الخطوط الجوية العراقية عن وزارة النقل وجعلها هيئة مستقلة ومرتبطة برئاسة الوزراء كما كان معمول به سابقا.
2. اصدار كتاب رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد بأن الناقل الوطني الوحيد Carrier Flag هو شركة الخطوط الجوية العراقية وبقية النواقل محلية.
3. اعطاء صلاحيات كاملة لمدير عام الخطوط الجوية العراقية ومجلس ادارتها .
4. مراجعة كافة العقود المبرمة مع شركة الخطوط الجوية العراقية مثل منسسز MASIL والاعاشة وغيرها والغاء او تعديلها بما يخدم مصلحة شركة الخطوط الجوية العراقية.
5. اعفاء كل من المدير القانوني ، التجاري ، المالي ، العقود ، التدقيق والاعاشة لما تسببوه من هدر للمال العام .
6. ارجاع الحقوق الحصرية لشركة الخطوط الجوية العراقية من مناولات أرضية واعاشة ووقود وغيرها التي حددها قانون الشركة والاعمامات بذلك .
7. العمل على استرجاع كافة ديون شركة الخطوط الجوية العراقية التي بذمة الوكلاء والجهات الحكومية وغيرها والتي تفوق 63000000 ثلاثة وستون مليون دولار.
8. الصرف الفوري لجميع المستحقات المالية لطواقم الخطوط الجوية من ساعات طيران ومخصصات مبيت من 2018 ولغاية نهاية 2021 .
9. ضمانات قانونية بعدم المساس مستقبلا بالمخصصات المالية وعدم المساس أو معاقبة أي فرد من أفراد طواقم الخطوط الجوية العراقية .
10 الغاء توصيات اللجنة الوزارية المبلغة الى شركتنا بكتاب وزارة النقل / مكتب الوكيل الفي 1770 في 2021/10/6 .
 
افاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بتوقف اغلب الرحلات عبر الناقل الوطني، فيما أشار الى حدوث فوضى بين المسافرين داخل المطار.
 
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "اغلب الرحلات عبر الناقل الوطني توقفت، بسبب اضراب طواقم الخطوط الجوية عن العمل".
 
وأشار الى "حدوث فوضى بين المسافرين داخل صالة المطار".

» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:21 | 2022-02-24 09:21
09:17 | 2022-02-24 09:17
09:14 | 2022-02-24 09:14
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.