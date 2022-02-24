بارزاني يحدد موعد الانتخابات البرلمانية في الاقليم

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز،انه "بموجب القانون رقم (1) لسنة 2005 لقانون رئاسة إقليم كوردستان - العراق المعدل، فقد تم تحديد الأول من شهر تشرين الأول العام 2022 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان".ووفقا لهذا الأمر فإن "البرلمان، والحكومة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان ستبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء العملية".