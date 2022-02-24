أمين بغداد يعلن اكتمال الاستعدادات لتقديم الخدمات للزائرين

وقالت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " امين بغداد المعمار علاء معن وجه بايقاف كافة الفعاليات الفنية في الاماكن العامة لغاية انتهاء مراسم ذكرى وفاة الامام الكاظم (ع) احتراما لقدسية هذه المناسبة ".واضاف ان " امين بغداد شكل غرفة عمليات بمقر بلدية الكاظمية لمتابعة تقديم الخدمات ضمن الطرق التي يسلكها الزائرون بمدينة بغداد وداخل مدينة الكاظمية المقدسة واستعمال نظام GPS بتتبع الآليات الخدمية وتوجيهها نحو المحاور التي تتطلب الجهد الخدمي بصورة عاجلة ".وتابع البيان أن " امين بغداد وجه باعداد خطة تتضمن تحشيد جهود 14 دائرة بلدية وتقسيم قاطع بلدية الكاظمية الى (٩) قواطع تكون باشراف الوكلاء والمديرين العامين للدوائر البلدية".وأوضح أن " الخطة الخدمية تتضمن ايضاً اشراك (١٤٢) آلية تخصصية متنوعة وكذلك زج أكثر من (١١٥٠) عامل الى جانب توزيع الحاويات المترية بالقرب من المواكب الحسينية ".واشار البيان الى ان " الخطة شملت التنسيق والتعاون المستمر مع العتبة الكاظمية المقدسة والقوات الامنية التي تشرف على تطبيق الخطة الامنية وكذلك اصحاب المواكب والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني بعدد (٥٠) فريقاً والتي ستشارك بحملات التوعيةًوالتثقيف ورفع المخلفات في مدينة الكاظمية والطرق الأخرى في بغداد المحددة لمرور الزائرين ".