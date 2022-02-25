بالوثيقة.. وزارة الزراعة توافق على تصدير "اعضاء تناسلية" الى تركيا

وافقت وزارة الزراعة العراقية، على تصدير اعضاء تناسلية ذكرية حيوانية الى تركيا.

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فان "الوزارة وافقت على تصدير اعضاء تناسلية ذكرية خاصة بالعجول الى تركيا".