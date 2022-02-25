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قريبًا... الجامعة اللبنانية الأميركية في بغداد!

محليات

2022-02-25 | 05:50
قريبًا... الجامعة اللبنانية الأميركية في بغداد!
المصدر:
السومرية
2,511 مشاهدة

اعتادت شعوب منطقة الشرق الأوسط تحويل الأزمات المتكرّرة التي تعصف بها إلى فرص للإبداع والتألق.

في هذا الإطار وسعت الجامعة اللبنانية الأميركية LAU مهامّها التعليمية والاستشفائية لتشمل بلدان مختلفة في المنطقة وأطلقت خططا" طموحة لانشاء حرم ومستشفى جامعيين في العاصمة العراقية بغداد خلال السنوات الثلاث القادمة.
 
وكانت الجامعة LAU قد ابرمت اتفاقا" مبدئيا" مع شركتين الاولى لبنانية استشارية والثانية عراقية تعمل في مجال العقارات التي قدمت الى الجامعة مجانا" ارضا" شاسعة ستخصص للحرم الجامعي وكليات العلوم الطبية ومستشفى جامعي على ان تتوفر المزيد من الاراضي في حال تقرر مستقبلا" توسيع الحرم الجامعي.
 

ومن المتوقّع أن ينطلق هذا المشروع خلال ثلاث سنوات. وينقسم تنفيذه الى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى تتضمن دراسة السوق العراقي لتحديد البرامج الأكاديمية والاختصاصات التي يحتاج إليها. الشروع في اطلاق المرافق التربوية كمرحلة ثانية ليتبعها في المرحلة الثالثة إنشاء حرم طبي ومستشفى جامعي تخصصي.
 
وتدرس جامعة LAU خيارات عدّة لتطوير مشروعها وتمويله من خلال مجموعة من الوكالات ومؤسسات التطوير والاستثمار العالمية والاقليمية التي تدعم عادة المشاريع المماثلة والتمويل الأولي سيكون من خلال مواردها الخاصة أو من خلال الجهات المانحة الأخرى المعنية بقطاع التعليم.
ويندرج هذا المشروع ضمن الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها جامعة LAU لتوسيع آفاق رسالتها التعليمية. وكان في مقدمة هذا التوسع إنشاء مركز نيويورك الأكاديمي العام 2013 واعتماد التعليم عبر الإنترنت اعتبارا من العام 2021.
 
وتعتبر الجامعة اللبنانية الأميركية LAU من أعرق الجامعات في لبنان ذات السمعة العالمية في مجال التعليم والاستشفاء وهي الوحيدة المعتمدة في العراق اما بقية الجامعات غير معتمدة.
 

فرغم الغيمة السوداء التي مرت على العلاقات التربوية بين لبنان والعراق على خلفية بيع شهادات مزورة لطلاب عراقيين من قبل بعض الجامعات المشكوك في رصانتها ومهنيتها، ها هي العاصمة بغداد تشهد أحد أكبر الاستثمارات التربوية اللبنانية فيها.

ولا شكّ أن دخول الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الى السوق العراقي خطوة مهمة في اتجاه تعزيز التعليم العالي في العراق وريادته في المنطقة، حيث ان الجامعة على قائمة أفضل الجامعات على المستوى اللبناني، العربي والعالمي كما يظهر في الجدول التالي:

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