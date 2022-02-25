الخارجية: لم نتلق طلباً من الجالية العراقية في أوكرانيا لمغادرتها

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الخارجيّة تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في أوكرانيا وانعكاسات ذلك على أمن وسلامة الجالية العراقيّة الكريمة"، لافتاً الى أن "الوزارة أصدرت بياناً بتاريخ 2022/2/12 حثّت فيه الجالية العراقية على إمكانيّة مغادرة الأراضي الأوكرانيّة نتيجة تطورات المشهد هناك، توخيّاً لأمنهم وسلامتهم".واضاف أن "وزير الخارجيّة اجرى اتصالاً هاتفياً بالقائم بالاعمال العراقي بتاريخ 2022/2/24 وتابع خلال الاتصال أوضاع الجالية العراقيّة والكوادر العاملة في السفارة ودعا لبذل الجهود الممكنة في ظلِّ الوضع الراهن بما يكفل أمن وسلامة العراقيين، مبينا أنه "وبتوجيه من وزير الخارجيّة فؤاد حسين للقائم بالأعمال العراقي في أوكرانيا،تمَّ اتخاذ جملة خطوات لتأمين مبنى السفارة العراقيّة في كييف وبالتنسيق مع السلطات هناك".واشار الصحاف الى ان "سفارة العراق في كييف تواصلُ عملها في ظلِّ ظروف استثنائيّة ولم تتلق طلباً من الجالية العراقية في أوكرانيا لمغادرتها".واوضح أن "عدد الجالية العراقية في أوكرانيا يبلغ (5537) فرداً من بينهم (450) طالباً يتوزعون على 37 جامعة.