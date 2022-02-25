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الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق
محليات
2022-02-25 | 08:08
6,528 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت "1603 إصابات جديدة، مقابل تماثل 2659 حالة للشفاء، و 17 حالة وفاة".
وأشارت إلى تلقي 43639 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.
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