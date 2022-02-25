التربية تعلن ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "التقديم للدراسات العليا داخل العراق يبداً الكترونيا اعتبارا من تأريخ صدور الاعمام ويغلق نهاية يوم السبت الموافق 12 / 3 / 2022 ، ويتم تدقيق الاوليات ورقياً من قبل اللجان المختصة لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 14 / 3 / 2022 ، على ان ترسل الاوليات (ملفات المرشحين) مع كتب عدم الممانعة بالنسبة للمديريات العامة بديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية المرتبطة بالوزارة في موعد اقصاه يوم الاحد الموافق 20 / 3 / 2022 وتكون موقعة من قبل وكيل الوزارة للشؤون الادارية الدكتور فلاح القيسي".وأضافت، أنه "يتم تدقيق الاوليات من قبل لجان تشكل في مديرياتكم العامة للنظر بطلبات المتقدمين وفق الاختصاصات والاعداد المعتمدة في الخطة على ان تردنا نسخة من الاوامر الادارية ونسخة من عدم الممانعة للمرشحين، وتقوم المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد والمحافظات غير المرتبطة بديوان الوزارة بمنح عدم الممانعة عن طريق اللجان المشكلة حصراً في كل مديرية وتطبق شروط المفاضلة التي تضمنها البرنامج الالكتروني الخاص بآلية التقديم".وأشارت إلى أنه "لا يحق لأي منتسب اداء الامتحان التنافسي دون حصوله على كتاب عدم ممانعة من قبل المديرية ، كما وتؤكد التعليمات وجوب الالتزام بالاختصاصات المعلنة في الخطة وتحديد قناة القبول في استمارة عدم الممانعة للمرشح وبخلاف ذلك تلغى كافة الاجراءات المتعلقة بمنح عدم الممانعة ، وكذلك يجب مطابقة الاختصاص مع العمل الوظيفي".وبالنسبة للمشمولين بقرار (518) لسنة 1986 ممن اكملوا دراسة الماجستير بدرجة جيد جداً بدون تمديد، أوضح البيان، أنه "يحق لهم التقديم مباشرة لإكمال دراسة الدكتوراه من خريجي العام الدراسي 2021 – 2022 ، الذين صدرت اوامرهم الجامعية بتاريخ 10 / 7 / 2022 فصاعدا وللحاصلين على شهادة الماجستير بإجازة دراسية حصرا ، على ان تتولى المديرية العامة للعلاقات الثقافية / قسم الاجازات الدراسية ، مهمة منح استمارة عدم الممانعة واصدار الأوامر الوزارية الخاصة بمنح الاجازات الدراسية لمنسوبي المديريات العامة في ديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في المحافظات (نينوى ، صلاح الدين ، الانبار ، كركوك)".وبحسب التعليمات، فأن "الموظفين او المرشحين للدراسة اثناء التوظيف او التكليف بان تكون آلية منحهم عدم ممانعة بإضافة مقعد واحد لكل اختصاص موجود في خطة المديرية العامة المصادق عليها من قبل وزارتي التعليم العالي والتخطيط ، على قناة النفقة الخاصة حصراً واستثناء من الشروط المطلوبة (العمر ، الخدمة الوظيفية ، المعدل) ويكون ترشيحهم بكتاب عدد ممانعة من الدراسة اثناء التوظيف او التكليف عن طريق منح المرشح اجازة اعتيادية براتب او بدونه وحسب رصيده من الاجازات ، على ان لا يترك شاغر في المكان الخاص بعمله والحاجة الى اختصاصه بشرط تأدية الخدمة المضاعفة بعد اكمال الدراسة".والزمت الوزارة، المديريات العامة منقولة الصلاحيات كافة "بتنفيذ الضوابط الصادرة من مديرية الاجازات الدراسية وبخلافه تتحمل تلك المديريات التبعات القانونية بهذا الصدد على ان تلتزم المديريات العامة بتحقيق شرط الخدمة ضعف مدة الدراسة بعد الحصول على الشهادة (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) للمتقدمين للدراسات العليا ، واخير تلتزم المديريات العامة في بغداد والمحافظات بتسليم عدد المقاعد الدراسية الشاغرة من الخطة بموعد اقصاه 20 / 3 / 2022 ".