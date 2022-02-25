بالوثائق.. التربية توضح خطوات التسجيل على الاجازات الدراسية

اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن الخطوات الرئيسية لطريقة التسجيل وآلية الدخول الخاصة بنظام التقديم الالكتروني للحصول على عدم الممانعة للإجازات الدراسية "داخل العراق" لعام 2022 – 2023.

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