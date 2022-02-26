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صور جوية لحشود الزائرين المتجهين صوب الكاظمية
محليات
2022-02-26 | 09:23
5,253 مشاهدة
تنشر وكالة السومرية نيوز، صوراً جوية لحشود الزائرين المتجهين نحو مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد؛ لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).
أدناه الصور بعدسة الزميل علي جاسم:
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