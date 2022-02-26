هيئة الحج تدعو المعتمرين لأخذ توقيتات دخول الحرمين قبل السفر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تطلب من المعتمرين اختيار الشركات المعتبرة والمجازة كون بعض الشركات ليس لها مصداقية بما يخص السكن والخدمات واعتماد تطبيق وزارة الحج السعودية كون دخول الروضة للمسجد النبوي والمسجد الحرام يتطلب وقت واسبقية للدخول ومطالبة الشركات بتوقيتات الزيارة قبل السفر".وأشارت إلى أن "هنالك من المعتمرين منعوا من الدخول بسبب مشكلة الحجز اذ طالبت الجهات السعودية بالسماح لهم وسيتم ارسال لجان لمتابعة شؤون المعتمرين"، منوهة إلى أن "حجوزات الشركات للعمرة خارج سيطرة الهيئة كون الفيز تمنح مباشرة للشركات بخلاف الحجاج الذين هم تحت سيطرة وتدقيق هيئة الحج".