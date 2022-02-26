أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن فتح عدد من الطرق في بغداد.

وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس خضير في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم فتح الطريق الدولي السريع من منطقة الدورة باتجاه بغداد الجديدة وبالعكس".

وأضاف "كذلك تم فتح طريق المشتل الاول والمشتل الثاني باتجاه السريع".

وكان مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي أكد أمس السبت، لـ السومرية، المباشرة بفتح جميع الطرق عند انتهاء مراسيم الزيارة.

ولجأت القوات الامنية خلال الايام القليلة الماضية الى اغلاق عدد من الطرق في بغداد، ضمن اجراءات الخطة الامنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).