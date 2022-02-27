بالصور.. امين بغداد يتابع الخطة الخدمية للزيارة الرجبية ويوجه بإجراءات عاجلة

وذكر بيان للامانة ان "امين بغداد أشرف ميدانياً على خطة الزيارة الرجبية رفقة محافظ بغداد (محمد جابر العطا) ونائب قائد عمليات بغداد كما تابع من خلال غرفة العمليات بمقر بلدية الكاظمية الجهد الخدمي وتوزيع قواطع المسؤولية بين المديرين العامين ووجه خلال اجتماع موسع معهم على ضرورة تكثيف جهود رفع المخلفات وتنظيف طرق مرور الزائرين ".واضاف البيان ان "امين بغداد اكد على ضرورة تقسيم العمل بشكل صحيح وتوزيع الآليات البالغ عددها (١٥٤) آلية تخصصية وزج (١٢٥٠) عاملاً لجمع النفايات في محاور مرور الزائرين مع التشديد على المتابعة المستمرة ورفع المخلفات أول بأول وتوزيع (١١٠٠) حاوية بالقرب من المواكب الحسينية ورفدهم ب(٨٠) ألف كيس لجمع النفايات ".و اشار الى ان "محافظة بغداد قررت دعم جهود امانة بغداد ورفدها ب(٢٠) آلية لجمع النفايات ".وبحسب البيان، التقى امين بغداد المعمار علاء معن أمين عام العتبة الكاظمية المقدسة وبحث معه آليات تقديم الخدمات للحشود المليونية الزائرة لمدينة الكاظمية، كما التقى امين بغداد ايضاً اصحاب المواكب مثمناً التعاون الكبير الذي ابدوه مع ملاكات امانة بغداد في الحفاظ على نظافة الطرق طوال ايام الزيارة .وأوضح البيان ان " أمين بغداد قرر إعفاء معاون مدير عام بلدية الشعلة ومدير قسم في بلدية الكاظمية أيضاً خلال متابعته للجهد الخدمي ".وثمن أمين بغداد، "جهود قيادة عمليات بغداد وهيئة الحشد الشعبي في تأمين طرق مرور الزائرين وكذلك وزارة النقل وجهد الفرق التطوعية البالغ عددها ٦٠ فريقاً في عموم محاور مرور الزائرين ببغداد لدورهم الفاعل في دعم ملاكات امانة بغداد وزيادة الوعي المجتمعي في الحفاظ على نظافة الطرق".