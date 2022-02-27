الكشف عن سبب حريق مستشفى الهندية في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الإصابات التي حدثت نتيجة الحريق تمثلت بحالات اختناق نتيجة الدخان في صفوف المرضى والكوادر الطبية".وبين، أن "الحادث اندلع داخل ردهتي الخدج والباطنية"، لافتاً إلى "نقل المرضى الذين كانوا يرقدون في ردهة الباطنية وصالة العمليات إلى مستشفى الحسين العام في مركز محافظة كربلاء"، موضحاً أن "سبب الحريق هو تماس كهربائي".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث وتجري عمليات تبريد وبحث تحسباً من وجود اصابات لم يعثر عليها".