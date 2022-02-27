بعد اعتداء اليوم.. نقابة الصحفيين تكشف عن اجراءات بحق شرطة كربلاء

كشفت نقابة الصحفيين فرع محافظة كربلاء، الاحد، عن اجراءات قانونية بحق شرطة كربلاء بعد الاعتداء على صحفيين.

وقال فرع النقابة في بيان، "الإعلاميين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل القوات الأمنية في قضاء الهندية ستتخذ نقابة الصحفيين في كربلاء اجراءات قانونية بحق مديرية شرطة كربلاء وذلك لكثرة الاعتداءات المتعمدة والمتكررة ضد شريحة الصحفيين".

وأضاف "ستكون لنا وقفة ضد كل من يحاول إخفاء الحقائق وتدليسها وماكان هذا الاعتداء الا تغطية لحالات مشبوهة في مستشفى الهندية وتغيير البوصلة لموضوع اخر واشغال الصحفيين بأمور بعيدة عن الحدث".

واعتدت قوة أمنية، اليوم الأحد، على مراسل قناة السومرية الفضائية، وصحافيين آخرين، خلال تغطية حادث حريق مستشفى الهندية العام بمحافظة كربلاء.