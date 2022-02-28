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التعليم تحدد موعد التقديم الى الدراسات العليا

محليات

2022-02-28 | 01:02
التعليم تحدد موعد التقديم الى الدراسات العليا
1,810 مشاهدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء التقديم الى الدراسات العليا، فيما قررت تحديث موعد الامتحان التنافسي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "بدء إجراءات التقديم يوم غد الثلاثاء الموافق الأول من آذار على وفق التوقيتات المتعلقة بالعام الدراسي 2023/2022 وفي ضوء البرامج الدراسية التي تبلغ ألفين وخمسة وتسعين برنامجا موزعا على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه".

وأضاف البيان انه "استجابة لتزامن بعض التوقيتات والإجراءات اللاحقة للتقديم مع شهر رمضان المبارك فقد قررت وزارة التعليم تحديث موعد الامتحان التنافسي وتحديد موعده ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2022/5/16 للتخصصات الطبية والهندسية ومرورا بيوم الثلاثاء 2022/5/17 لتخصصات العلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية وختاما بيوم الأربعاء 2022/5/18 لتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية".

وأكدت الوزارة "اعتماد خطط الجامعات للدراسات العليا المصادق عليها في مختلف التخصصات فإنها تهيب بالطلبة المؤهلين للتقديم بذل مزيد من الاستعداد العلمي الممكن تحقيقا لما يطمحون إليه من نتائج إيجابية في الامتحان التنافسي".
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