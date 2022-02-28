الصحة تشكل لجنة للتحقيق في حريق مستشفى الهندية (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة حصلت عليها السومرية نيوز، انه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتاریخ 27/2/2022، تقرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير عام دائرة التفتيش وكالة عباس صباح محمد، وعضوية مدير قسم تفتيش المؤسسات الحكومية/ دائرة التفتيش فراس حسام الدين مجید، و مدير قسم الأداء الصحي / دائرة التفتيش مهند صلاح داود، و مدير القسم القانوني / الدائرة الادارية والمالية والقانونية فريد كاظم سدرة، ورئیس مهندسين اقدم / مكتب المدير العام/ دائرة التفتيش هناء مهدي غني، و رئیس مهندسين/ قسم تفتيش المؤسسات الحكومية /دائرة التفتيش شيماء محمود محمد".ووفق الوثيقة، فإن "اللجنة تهدف للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق في مستشفى الهندية العام التابعة لدائرة صحة كربلاء المقدسة مساء يوم امس الأحد".