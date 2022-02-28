ضبط مخالفات في عقد بناء بارجة بحرية بقيمة 56 مليون دولار

وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة ورد لـ السومرية نيوز،أنَّ "شركة نفط البصرة وقَّعت عقداً مع شركة (ENM) الكوريَّة؛ لبناء بارجةٍ بحريَّةٍ بقيمة (56,000,000) مليون دولار، مُشيرةً إلى أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط البصرة – قسم العقود، كشف عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ وشبهات فسادٍ في العقد المُبرم بين الشركتين".وأضافت الدائرة إنَّ "عمليَّة تنفيذ العقد مع الشركة الكوريَّة جاءت خلافاً للأغراض التي تمَّ على أساسها التعاقد، لافتةً إلى أنه تمَّ توجيه الدعوة إلى عددٍ كبيرٍ من الشركات قبل الإحالة على الشركة الكوريَّـة".واشار الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".