محافظة عراقية تعطل الدوامي الرسمي ليوم غد - عاجل

أعلنت محافظة النجف، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.







وبحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، "قرر محافظ النجف ماجد الوائلي تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الثلاثاء بمناسبة زيارة المبعث النبوي الشريف".