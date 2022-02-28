التربية تُحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية خلال النصف الدراسي الثاني - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "نقل الطلبة بين المديريات العامة للتربية يتم بعد تقديم ما يثبت نقل محل سكن الطالب هو وبقية افراد عائلته بغض النظر عن واقع حال الطالب فيما يخص النجاح أو الإكمال، وكذلك يتم نقل الطلبة داخل المديرية في حال نجاح الطالب أو إكماله (في امتحانات نصف السنة بدرس أو درسين)"، مبينةً أنه "يمنع نقل الطلبة من المدارس المسائية إلى المدارس الصباحية بالإضافة إلى منع نقل الطلبة من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية".في السياق، أوضحت الوزارة، "يتم توقف استلام طلبات النقل بعد تأريخ الـ31 من شهر آذار لعام 2022 ، على أن يتم تزويد مراكز فحص الدراسة الإعدادية والمتوسطة بجميع موافقات النقل لغرض تعديل بيانات الطلبة" ، وتتحمل المديريات العامة للتربية مسؤولية خلاف ما جاء بكتابنا أدناه".