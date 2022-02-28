رفع سبع دعاوى قضائية ضد المعتدين على الصحفيين في كربلاء

وقال الشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "أكملنا اليوم تقديم سبع دعاوى لدى القضاء ضد آمر وأفراد القوة الامنية التي منعت الصحفيين من التغطية الاعلامية واعتدت عليهم مساء يوم أمس في قضاء الهندية، واخذت الدعاوى السياق الاصولي وتمت إحالتها للجهات المختصة لإتمام عملية التحقيق وتدوين إفادات المشتكين".وتابع، "نحن متمسكون بحقنا ومحاسبة كل من يخالف القانون وينتهك حرية العمل الصحفي، وسنمضي في هذا الأمر للحفاظ على هيبة وإحترام الصحفيين".