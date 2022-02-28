حريق في مخزن مفروشات وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بإشراف ميداني مباشر من قبل العميد قصي يونس مزيد مدير المحافظة، سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع بمخزن للمفروشات في شارع فلسطين/ شارع الضلال وسط العاصمة بغداد".وأشارت إلى أنها "سيطرت على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتمنع توسعها وانتشارها إلى المحلات والأبنية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية"، مبينة أن "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".