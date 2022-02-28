شلل يضرب شوارع بغداد.. ومواطنون يبدون امتعاضاً شديداً

وقال هؤلاء لـ السومرية نيوز، ان "اغلب شوارع العاصمة بغداد مختنقة مرورياً، حيث ان الموظفين والطلبة والعاملين في القطاع الخاص يحتاجون لساعات للوصول الى منازلهم أو أماكن عملهم، مطالبين بضرورة العمل على إيجاد حلول ناجعة للقضاء على هذه الأزمة".وشهدت بغداد، منذ صباح اليوم ولغاية الآن، زحامات مرورية خانقة في شوارعها الرئيسة وعند التقاطعات والجسور.ودائماً ما تتكرر ازمة الاختناقات المرورية؛ بسبب غياب الخطط والحلول الحكومية ودائرة المرور العامة، حيث ان هناك ما يقارب 5 ملايين مركبة في بغداد وهو ما يربك انسيابية الحركة في شوارع العاصمة، وفق مراقبون.