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بالصور: معاناة العراق كلّه على يد ابنة الـ15 ربيعًا!

محليات

2022-02-28 | 08:36
بالصور: معاناة العراق كلّه على يد ابنة الـ15 ربيعًا!
المصدر:
السومرية
4,539 مشاهدة

الفن أداة أو سلاح سحري في يد الجماعة الإنسانية في صراعها للبقاء. هذا القول يلخّص روعة الأعمال التي تجسّدها “نبأ ثائر” من خلال الماكياج السينمائي.

رغم شغفها بأفلام الرعب الغربية، مصدر إلهامها  كان بلدها الجريح، العراق، حسب ما قالت لـ"السومرية نيوز": أعمالي تعبير رمزي لمعاناة بلدي الجريح الذي تحمل اكثر من اللازم".

أمّا عن كيفيّة اكتشاف موهبتها فتؤكّد أنها بدأت منذ الصغر من خلال حبّها للرسم الذي تطوّر إلى الماكياج السينمائي.

موهبة فريدة من نوعها خصوصًا لفتاة في مجتمع عربيّ إلّا أن والدة نبأ كانت أوّل مشجّعيها  على تطوير  قدراتها: "مع مرور الأيام تطورت موهبتي من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لفنانين اكبر مني في هذا المجال".


سنّها الصغيرة لم تمنعها  من تعليم الفتيات أسرار الماكياج السينمائي من خلال حلولها ضيفة على برامج البث المباشر على موقع انستغرام.
نضوجها الفني، لم يخل من مشاغبة مراهقة ومحاولتها إخافة أهلها وتظاهرها بالإصابة أمامهما: "أخفتهما كثيرًا ولا أزال أفعل ذلك حتّى الآن!".
 
 شغفها في الماكياج السينمائي هو نفسه في الماكياج العادي التي تتبعه الفتيات رغم أن الأوّل يختلف اختلافًا جذريًّا عن الثاني نظرًا لتجسيده شخصيات وحالات معيّنة غالبًا ما تكون مخيفة بل مرعبة.
ولدى سؤالها إذا كانت هذه الموهبة ستتحوّل إلى تخصّص ومهنة مستقبلًا تؤكّد نبأ، تلميذة المرحلة الرابعة من التعليم الثانوي: "هذه الموهبة ستبقى هواية وسأتخصّص في مجال الهندسة نظرًا لشغفي في الرسم".
 

 وأخيرًا توجّهت نبأ بكلمة شكر إلى "السومرية نيوز": شكراً لدعمكم كونكم دائماً من السباقين بالمبادرات واكتشاف المواهب".
 



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