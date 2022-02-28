منح جوازات مرور لعراقيين بعد مغادرتهم أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن منح جوازات مرور لعراقيين بعد مغادرتهم الأراضي الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إن "سفارات جمهورية العراق في أوكرانيا وهنغاريا وبولندا ورومانيا تمنح جوازات مرور للعراقيين ممن فقدوا جوازات سفرهم عند مغادرتهم الأراضي الأوكرانية".

وأضاف أنه "تم إرشادهم وتوجيههم بالطرق الآمنة نتيجة التصعيد الجاري".

وشنت روسيا الخميس (24 شباط الحالي) هجوماً عسكرياً في أوكرانيا، وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات".