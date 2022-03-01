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امانة بغداد ترد على عالية نصيف: تحري عن معلوماتك بدقة

محليات

2022-03-01 | 02:32
امانة بغداد ترد على عالية نصيف: تحري عن معلوماتك بدقة
1,734 مشاهدة

ابدت امانة بغداد تقديرها للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ولاعضائه، ومنهم النائب عالية نصيف جاسم، داعية في نفس الوقت النائب الى تحري الدقة والحذر في عرض المعلومة، وعدم الانجرار وراء المعلومات والشائعات المضللة، التي لا اساس لها من الصحة.

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "أمين بغداد ينفي بشكل قاطع، ما نقلته النائب عالية نصيف عن قيامه بتعيين او تكليف اي من أقاربه، ولغاية الدرجة العاشرة سواء كان بمناصب عليا، او حتى بصفة أجر يومي للعمل داخل امانة بغداد منذ تسنمه منصب الامين".
ودعا البيان، جميع الجهات الرقابية لـ"التأكد من الموضوع ، والوقوف بشكل ميداني على الحقائق، من قبل لجنة رقابية، تتفقد عمل امانة بغداد، بجميع دوائرها، للاطلاع على حقيقة الاتهامات، و للتأكد من صحتها".

واضاف "ان امانة بغداد تؤكد ان جميع اجراءاتها، تتم وفق القوانين والتعليمات والضوابط النافذة ومن ضمنها تعويضات الفلاحين التي تندرج ضمن هذا السياق، ومن خلال لجان مشكلة في الدائرة الادارية والمالية ليتم البت بها من قبل الوكلاء وفق الصلاحيات المالية الممنوحة لهم، بعد تدقيق الدائرة القانونية ودائرة الرقابة والتدقيق الداخلي، كما ان جميع المعاملات والاجراءات خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية ".

و اشار البيان الى "تقديره العالي لدور النائب في متابعة واجبها الرقابي، الا انه كان يأمل، عدم الانجرار غير المقصود وراء الحملات التي تشن على الامانة، من وقت الى اخر، بسبب سياستها الجديدة في محاسبة المقصرين والفاسدين، والمتجاوزين، والسعي الدؤوب الى تسخير موارد الامانة الذاتية في تطوير محلات وشوارع وساحات بغداد، وتأهيل مشهدها الحضري والجمالي، ضمن خطة (مشروع نهضة بغداد) الذي يشرف عليها دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
وتابع البيان،، ان "جهد الامانة المتواصل، وخلال سنة، قد ترك بصمة واضحة من خلال اقامة العديد من المشاريع التطويرية في المدينة ، تمثلت باقامة ٧٨ مشروعا في جانبي الكرخ والرصافة ".
وبين ان "أمانة بغداد تأسف لتوقيت بيان النائب، الذي تزامن مع النجاح الكبير في تنفيذ الخطة الخدمية التي اعدها واشرف عليها امين بغداد بشكل مباشر، حيث تم تقديم الخدمات وبشكل مرن وناجح للحشود المليونية التي أدت مراسيم ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام، والتي باركها رئيس الوزراء في تغريدته مع بقية الجهات المعنية التي كانت تراقب مراسيم هذه المناسبة".
 

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