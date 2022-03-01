فتيات عراقيّات يتحدّين القيود بالركض!

لا يوجد إنسان ضعيف، بل إنسان يجهل موطن القوّة داخله.



من حياة ملؤها التحديات في الموصل إلى حياة صعبة في مخيّمي بحركة وهرشم بعد سيطرة داعش على منطقتهم وخسارة الأحباب عام 2014.

هذه قصة فتيات عراقيّات حاربن، بالركض، آثار الحربين اللتين شهدن عليهما، الغزو الأميركي للعراق«٢٠٠٣-٢٠١١»، والحرب مع داعش فى الفترة من «٢٠١٤-٢٠١٧».

آثار نفسيّة كبيرة ومسؤوليات أكبر على مراهقات، اضطرت بعضهنّ إلى إعالة عائلاتهنّ بعد وفاة رب العائلة. فقد زادت الحرب والاضطرابات، من عدم المساواة بين الجنسين، وتعرض الأطفال، ولاسيما الفتيات لصدمة الفرار من منازلهم، إذ فقدن الكثير من أفراد أسرهن وخسرن مقاعد الدراسة قبل أن يعلقن في دائرة من الفقر المدقع في مخيمات النازحين.



وفي هذه الظروف، تعمل مؤسسة "فري تو رن" FREE TO RUN، وهي منظمة غير حكومية تدعم وتمكن النساء والفتيات في مناطق الصراع من خلال الرياضة، وتقدم لهن تدريبات على المهارات الحياتية بالإضافة إلى خلق مساحات آمنة لهن لتنمية الثقة بالنفس في بلد تفتقر فيه النساء على الكثير من حقوقهن. وفي عام واحد، التحقت أكثر من 30 فتاة عراقية من مخيمي بحركة وهرشام بهذا البرنامج. ورغم أنّ ممارسة الركض غير اعتيادية بالنسبة لهنّ، إلا أنهنّ قرّرن التحدّي والانطلاق بالرحلة.

انطلقت هذه الرحلة من أربيل، عاصمة المنطقة، إلى شقلاوة، وهي مدينة تاريخية على بعد حوالي 50 دقيقة، للتسلق فوق جبل صفين القريب. تسعى منظمة خيرية إلى مساعدة الفتيات العالقات في مخيمات النازحين بالعراق، على تذوق طعم الاستقلالية والحرية من خلال الجري والمشي لمسافات طويلة وممارسة الكيك بوكسينغ، بحسب صحيفة "الغارديان".من حياة ملؤها التحديات في الموصل إلى حياة صعبة في مخيّمي بحركة وهرشم بعد سيطرة داعش على منطقتهم وخسارة الأحباب عام 2014.هذه قصة فتيات عراقيّات حاربن، بالركض، آثار الحربين اللتين شهدن عليهما، الغزو الأميركي للعراق«٢٠٠٣-٢٠١١»، والحرب مع داعش فى الفترة من «٢٠١٤-٢٠١٧».آثار نفسيّة كبيرة ومسؤوليات أكبر على مراهقات، اضطرت بعضهنّ إلى إعالة عائلاتهنّ بعد وفاة رب العائلة. فقد زادت الحرب والاضطرابات، من عدم المساواة بين الجنسين، وتعرض الأطفال، ولاسيما الفتيات لصدمة الفرار من منازلهم، إذ فقدن الكثير من أفراد أسرهن وخسرن مقاعد الدراسة قبل أن يعلقن في دائرة من الفقر المدقع في مخيمات النازحين.وفي هذه الظروف، تعمل مؤسسة "فري تو رن" FREE TO RUN، وهي منظمة غير حكومية تدعم وتمكن النساء والفتيات في مناطق الصراع من خلال الرياضة، وتقدم لهن تدريبات على المهارات الحياتية بالإضافة إلى خلق مساحات آمنة لهن لتنمية الثقة بالنفس في بلد تفتقر فيه النساء على الكثير من حقوقهن. وفي عام واحد، التحقت أكثر من 30 فتاة عراقية من مخيمي بحركة وهرشام بهذا البرنامج. ورغم أنّ ممارسة الركض غير اعتيادية بالنسبة لهنّ، إلا أنهنّ قرّرن التحدّي والانطلاق بالرحلة.انطلقت هذه الرحلة من أربيل، عاصمة المنطقة، إلى شقلاوة، وهي مدينة تاريخية على بعد حوالي 50 دقيقة، للتسلق فوق جبل صفين القريب.

الركض نحو الحرية

وفيما تكافح هذه النساء أكثر للوصول إلى الحياة العامة والاستقلالية، معظمهنّ يخفن العودة إلى بلداتهنّ، ولا يزلن يعانين من خوف تقييد حريتهنّ.

ورغم أن القانون العراقي ينص على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو ١٨ عامًا، لا يزال الزواج في سن مبكرة شائعًا ومنتشرًا في البلاد والمخيمين. فبيئة المخيّم لا تختلف بشكل كبير عن الحياة في بلداتهنّ، لكنّ اللافت هنا هو وعي الفتيات وتعلّمهنّ من تجارب الفتيات الأخريات، بالإضافة إلى دعم لافت من والداتهنّ.